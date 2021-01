Fiorentina, i convocati di Prandelli per il Torino: out i nuovi Malcuit e Kokorin

La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati in vista della gara di domani sera contro il Torino

Non c’è l’ultimo arrivato Malcuit e nemmeno Kokorin (non sarà in campo almeno fino alla gara contro l’Inter).

Di seguito la lista completa:

Portieri: Dragowski, Terracciano, Ricco

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Martinez Quarta, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Borja Valero.

Attaccanti: Callejon, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic

Foto: Twitter Fiorentina