Fiorentina, i convocati di Palladino per il Venezia

Alle 18:30 andrà in scena Fiorentina–Venezia, match importante per i rispettivi obiettivi delle due squadre. Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha diramato i convocati per la partita. Assente Pongracic per squalifica, così come Gudmundsson e Christensen. Non potrà dare il proprio contributo neanche Ikoné, alle prese con un affaticamento muscolare rimediato durante la sfida di Conference. Di seguito la lista completa:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Fortini, Kayode, Quarta, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Infantino, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Colpani, Kean, Kouame, Sottil.

