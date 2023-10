Fiorentina, i convocati di Italiano per la sfida con la Lazio: tornano Biraghi e Mina

Domani sera alle 20:45 la Fiorentina sarà impegnata sul campo della Lazio per la partita che chiuderà la decima di Serie A. Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei calciatori convocati per l’impegno, nella quale può contare su un duplice rientro. Tornano ad essere disponibili in difesa sia il capitano Biraghi che il lungodegente Mina, ancora a zero minuti con la maglia viola.

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Milenkovic, Mina, Quarta, Parisi, Pierozzi, Ranieri.

Centrocampisti: Amatucci, Arthur, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora.

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Gonzalez, Ikone, Kouame, Nzola, Sottil.

Foto: Instagram Fiorentina