Fiorentina, i convocati di Montella per la sfida alla Samp: ancora out Pedro

Sono stati resi noti i convocati di Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, per la sfida di domani contro la Sampdoria. Ancora out Pedro, di seguito la lista completa per il match del Franchi:

Portieri: Dragowski, Terracciano;

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti;

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski;

Attaccanti: Boateng, Chiesa, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic.

https://twitter.com/acffiorentina/status/1176540689452228611

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina