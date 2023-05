Fiorentina, i convocati di Italiano per la Roma

La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano in vista della gara contro la Roma, valida per la trentasettesima giornata di Serie A in programma per domani alle 18:00 allo Stadio Artemio Franchi.

Portieri: Terracciano, Cerofolini, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Milenkovic, Kayode, Ranieri, Terzic, Venuti, Martinez Quarta.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Mandragora, Saponara.

Attaccanti: Brekalo, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil.

Foto: Instagram Fiorentina