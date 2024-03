Fiorentina, i convocati di Italiano per la Roma. Prima chiamata per Castrovilli

La Fiorentina ha reso noto l’elenco dei convocati per la gara contro la Roma, in programma domani sera al Franchi per la 28esima giornata di Serie A. Tornano disponibili Martinez Quarta ed Arthur, prima chiamata per Castrovilli, assente il secondo portiere Christensen. Di seguito la lista completa:

Portieri: Terracciano, Vannucchi, Martinelli

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Arthur, Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora

Attaccanti: Gonzalez, Ikoné, Nzola, Sottil, Belotti.

Foto: sito Fiorentina