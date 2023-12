Fiorentina, i convocati di Italiano per la gara con il Parma

Domani sera (calcio d’inizio ore 21:00), la Fiorentina di Vincenzo Italiano è chiamata a scendere in campo per sfidare il Parma di Fabio Pecchia, capolista del torneo cadetto, nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Il tecnico viola ha diramato l’elenco dei convocati, da cui spicca la defezione di Nico Gonzalez. L’esterno argentino, dopo aver dato forfait domenica contro la Salernitana, salterà anche la gara di domani contro i ducali.

Portieri: Terracciano, Christensen, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi, N. Pierozzi, Ranieri, Comuzzo.

Centrocampisti: Arthur, Barak, Maxime Lopez, Infantino, Duncan, Amatucci, Mandragora, Bonaventura.

Attaccanti: Sottil, Nzola, Kouame, Beltran, Brekalo, Ikone.

