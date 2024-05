Fiorentina, i convocati di Italiano per il Verona

La Fiorentina ha reso pubblica la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida domani contro il Verona. Out Riccardo Sottil, reduce dall’operazione alla clavicola dopo la frattura subita nel match contro il Club Brugge. Presenti invece due ragazzi della Primavera di Galloppa: Niccolò Fortini, prima convocazione per lui, e Daniel Caprini. Di seguito la lista completa.

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodò, Faraoni, Kayode, Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Caprini, Castrovilli, Duncan, Fortini, Lopez, Infatino, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Ikoné, Kouamé, Nzola, Gonzalez.

Foto: Instagram Fiorentina