Fiorentina, i convocati di Italiano per il Rapid Vienna

Dopo l’entusiasmante esordio in Serie A, che ha visto la sua Fiorentina imporsi a Marassi per 1-4 contro il Genoa di Gilardino, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la sfida di giovedì, che vedrà i viola affrontare in trasferta il Rapid Vienna nella gara di andata dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna. Ecco i convocati del tecnico:

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Mina, Parisi, Ranieri

Centrocampisti: Amatucci, Bonaventura, Duncan, Infantino, Mandragora, Arthur

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Nico Gonzalez, Kokorin, Kouame, Nzola, Sottil

Foto: Instagram Fiorentina