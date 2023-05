Fiorentina, i convocati di Italiano per il Napoli: out Cabral

Domani alle ore 18 ci sarà Napoli-Fiorentina, valida per la 34a giornata di Serie A. Non sarà della sfida, causa squalifica, Martinez Quarta. Assente inoltre Arthur Cabral, rimasto a Firenze per recuperare da un problema accusato nell’allenamento di ieri. Di seguito ecco l’elenco completo dei convocati di Vincenzo Italiano per l’occasione:

Portieri: Terracciano, Cerofolini, Vannucchi.

Difensori: Dodò, Venuti, Milenkovic, Igor, Ranieri, Biraghi, Terzic.

Centrocampisti: Amrabat, Mandragora, Barak, Castrovilli, Bonaventura, Duncan, Bianco.

Attaccanti: Ikonè, Brekalo, Nico Gonzalez, Saponara, Sottil, Jovic, Kouame.

Foto: Instagram Fiorentina