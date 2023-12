Fiorentina, i convocati di Italiano per il Monza

La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera in casa del Monza:

Portieri: Terracciano, Christensen, Vannucchi

Difensori: Biraghi, Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi, Pierozzi, Ranieri

Centrocampisti: Amatucci, Arthur, Barak, Brekalo, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora

Attaccanti: Beltran, Ikoné, Kouamè, Nzola, Sottil

In aggiunta, “la ACF Fiorentina comunica che i seguenti calciatori non saranno disponibili per la partita di domani con il Monza: Comuzzo e Martinez Quarta a causa di una sindrome influenzale, Bonaventura, invece, ha svolto allenamento differenziato ma non ha ancora completamente recuperato dal trauma al piede destro”.

