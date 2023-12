Fiorentina, i convocati di Italiano per il Monza: out Bonaventura e Martinez Quarta

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida in programma domani contro il Monza. Assenti Bonaventura (non ha ancora recuperato dal trauma al piede destro), e il difensore Martinez Quarta (fermato da una sindrome influenzale). Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Christensen, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi, Pierozzi, Ranieri.

Centrocampisti: Amatucci, Barak, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Ikoné, Kouame, Nzola, Sottil.

Foto: twitter Fiorentina