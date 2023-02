Fiorentina, i convocati di Italiano per il Braga

La Fiorentina ha diramato la lista dei calciatori convocati dall’allenatore Vincenzo Italiano per sfidare il Braga in casa. I viola dovranno amministrare il largo vantaggio ottenuto nella sfida d’andata di Conference League disputata in Portogallo. Un netto 0-4 in favore del club toscano. Le scelte del tecnico:

Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano;

Difensori: Biraghi, Dodò, Igor, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic;

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonavenura, Castrovilli, Duncan, Mandragora Saponara;

Attaccanti: Brekalo, Cabral, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouamé, Sottil.

Foto: Instagram Fiorentina