Fiorentina, i convocati di Iachini per l’Atalanta: c’è Cutrone

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta prevista per le 15 di domani allo stadio Franchi. Boateng resta fuori a causa di un trauma contusivo riportato dopo la partita contro la SPAL. Ecco la lista completa:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Eysseric, Montiel, Pulgar, Zurkowski

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Sottil, Vlahovic

Foto. Fiorentina Twitter