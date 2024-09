Fiorentina, Gosens: “Abbiamo una squadra molto forte. In Germania non mi sentivo a casa”

Durante la Conferenza Stampa di presentazione, il nuovo innesto della Fiorentina Robin Gosens ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Il giocatore ha espresso grande gratitudine e soddisfazione per l’arrivo alla Viola, mostrandosi estremamente orgoglioso della scelta fatta.

L’arrivo a Firenze: “La Fiorentina per me significa tanto, ho voluto un’altra fase per me e la mia famiglia. Pur essendo tedesco ed essendo stato a Berlino, in Germania non ci siamo sentiti a casa come in Italia. Sono grato che la Fiorentina mi abbia dato l’opportunità di mettermi in mostra di nuovo. La parte migliore della mia carriera è stata in Italia, l’Atalanta mi ha fatto diventare importante, poi ho avuto la fortuna di giocare a San Siro con l’Inter e vincere trofei. Voglio portare la mentalità vincente, per me abbiamo una squadra molto forte e spero di poter dare una mano”.

Le aspettative: “Mi aspetto tanto, la squadra è forte e ho visto una potenzialità importante. Sono tanti giocatori nuovi, tutti vogliono subito i risultati e capisco che lo sport sia così, ma c’è anche un allenatore con nuove idee: un po’ di pazienza serve sempre, siamo su una strada importante e miglioreremo giorno dopo giorno. Mi aspetto tanto dalla stagione, Firenze è una piazza importante e sono sicuro che faremo molto bene”.

Foto: Instagram Gosens