Fiorentina, gli investimenti del patron Commisso: cifra da circa 450 milioni di euro

Che Rocco Commisso tenga immensamente alla sua Fiorentina, è un dato di fatto. Tanti gli investimenti dell’imprenditore italo-americano nel club: basti considerare le spese relative al Viola Park, fiore all’occhiello di respiro internazionale. Nel bilancio al 30 giugno 2024 della società, emergono poi nuovi versamenti da parte del patron, che portano i numeri complessivi intorno ai 450 milioni di euro. Per contestualizzare questa cifra, bisogna considerare i versamenti effettuati nella holding New ACF Fiorentina (in seguito incorporata all’interno della ACF Fiorentina), più tutti i versamenti indiretti e le patrimonializzazioni effettuate tramite la società di proprietà del presidente, la Mediacom. Complessivamente, da Commisso sono entrati nelle casse della New ACF Fiorentina 303,7 milioni di euro, cifra che comprende anche la rinuncia agli interessi su diversi finanziamenti concessi. Una porzione di questa somma, è stata poi versata da New ACF Fiorentina direttamente nelle casse della Fiorentina. Sono poi da considerare, come prima anticipato, tutte le attività finanziarie svolte nella società da parte di Mediacom, sponsor principale della Viola: 125 milioni la somma versata dall’azienda alla Fiorentina, di cui 25 milioni nell’ultima stagione, utili anche per evitare un clamoroso rosso a bilancio, attestatosi ora sui 6 milioni di euro.

Foto: Twitter Fiorentina