Fiorentina-Genoa: le formazioni ufficiali

Gara delicata in chiusura di 10^ giornata di Serie A. La Fiorentina e il Genoa si sfidano al Franchi per 3 punti pesanti in palio.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Callejon, Vlahovic, Ribery.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Zapata, Goldaniga; Bani, Lerager, Sturaro, Radovanovic, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.

Foto: Twitter Fiorentina