Il momento tanto atteso dai tifosi della Fiorentina e da Christian Kouame è finalmente arrivato: infatti, al 75′ della sfida contro il Cagliari, Beppe Iachini ha deciso di mandare in campo l’ex-attaccante del Genoa. Per Kouame si tratta dell’esordio in maglia viola e del ritorno in campo dopo l’infortunio al legamento crociato dello scorso 3 novembre.

Foto: sito ufficiale ACF Fiorentina