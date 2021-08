Fiorentina-Espanyol, la partita di commemorazione per Davide Astori e Daniel Jarque

La Fiorentina tramite il proprio sito, ha confermato la partecipazione della propria prima squadra maschile al torneo internazionale ‘Unbeatables Cup‘ previsto per sabato 7 agosto contro l’Espanyol. Sarà la prima uscita stagionale ufficiale dei Viola guidati da Italiano ma non solo: sarà di fatti un match dal grande significato commerativo per ricordare i due capitani Davide Astori e Daniel Jarque, entrambi scomparsi in circostanze analoghe.

Questa la nota del club gigliato:

“L´UNBEATABLES CUP prende il nome dall’ Associazione UNBEATABLES, che da anni sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa, aiutando altresì gli atleti affetti, ad affrontare la loro situazione.

Queste sono le principali attività e finalità dell’ Associazione :

– Sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani atleti, a questa problematica

– Finanziare la ricerca sulle malattie cardiache di origine genetica

– Donare defibrillatori a centri sportivi facendo corsi di formazione per un

corretto utilizzo degli stessi

– Organizzare corsi di BLSD o CPR ( cardiopulmonary resuscitation) per atleti e persone comuni.

Sabato 7 agosto ore 19.00 STADIO ARTEMIO FRANCHI – FIRENZE: FIORENTINA vs. ESPANYOL, questa partita ha di per se’ un grande significato commemorativo in quanto i due capitani DAVIDE ASTORI e DANIEL JARQUE sono morti tragicamente in circostanze analoghe. In particolare Daniel Jarque morì proprio a COVERCIANO l´8 agosto 2009“.

