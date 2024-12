Fiorentina-Empoli, i convocati di Palladino

Qui di seguito la lista dei convocati di Raffaele Palladino, in vista della sfida contro l’Empoli in Coppa Italia. Non ci sarà per ovvie ragioni Edoardo Bove, mentre saranno in gruppo sia Albert Gudmundsson che Amir Richardson.

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Dodo, Comuzzo, Gosens, Kayode, M. Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampista: Adli, Cataldi, Colpani, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Ikoné, Kean, Kouame, Sottil.

