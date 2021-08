Lucas Torreira sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista uruguayano, in arrivo dall’Arsenal, è atterrato in questi minuti a Pisa. Il giocatore ha salutato alcuni tifosi, poi è salito in macchina per recarsi verso Firenze dove sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il club viola.

Foto: Sito Arsenal