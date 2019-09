Fiorentina, ecco Pedro: “Contro la Juve voglio esserci, sono pronto. Su Ribery e CR7…”

Pedro, nuovo attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Globoesporte soffermandosi sul suo trasferimento in viola dal Fluminense: “E’ un onore poter indossare la maglia numero 9 che fu di Batistuta, un idolo della Fiorentina. Spero di poter fare la storia anche io. Mi auguro, passo dopo passo, di conquistare la tifoseria e avere successo. Ribery e Cristiano Ronaldo? Franck l’ho sempre seguito attraverso la tv o giocando ai videogame. E’ un craque. Spero di poter fare successo con lui e per la Fiorentina. Darò il mio meglio per poter partecipare alla partita con la Juve. Chiaro, dipende da come mi vedrà l’allenatore. Ma sono pronto per giocare. E se Dio vorrà entrerò nella partita contro CR7. Sarebbe molto gratificante giocare contro un idolo del calcio mondiale”.

Foto: Twitter personale Pedro