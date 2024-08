Fiorentina: è fatta per Cataldi, Bove e Gosens

La Fiorentina sembra inarrestabile ed è indubbiamente, insieme al Napoli, la squadra più attiva sul mercato in queste ultime ore. Il club viola ha chiuso tre colpi che andranno a rinforzare la squadra di Palladino: Cataldi, Bove e Gosens saranno dei nuovi giocatori della Fiorentina. Come vi abbiamo raccontato in mattinata il centrocampista della Lazio aveva accettato la proposta del club viola, in prestito con diritto di riscatto a circa 5 milioni, consapevole che la sua grande avventura con il club biancoceleste avrebbe avuto bisogno di una nuova possibilità. Vi avevamo raccontato in esclusiva anche dell’affare per prendere Bove, che preferiva da sempre rimanere in Italia. Gianluigi Longari aveva, invece, parlato dell’affare Fiorentina-Gosens, ora chiuso: prestito a 500 mila euro più riscatto fissato a 7,5 milioni.

