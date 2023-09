Fiorentina, Dodò operato a Villa Stuart: “L’obiettivo è di rientrare in campo tra 4 mesi”. La nota

A seguito della lesione del crociato rimediata contro l’Udinese, il laterale viola Dodo è stato operato in queste ore a Villa Stuart. La stessa clinica di Roma, attraverso i propri canali social, ha diramato un comunicato in merito all’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il brasiliano. Di seguito la nota: “Il Prof. Pier Paolo Mariani ha eseguito un intervento di ricostruzione LCA al terzino della ACF Fiorentina, Dodò. L’atleta, grazie ai protocolli accelerati della Casa di Cura Villa Stuart, Centro Medico di Eccellenza FIFA & FIMS, ha potuto cominciare la fisioterapia il giorno dopo l’intervento. Sarà riconsegnato all’allenatore della squadra a 90 giorni con l’obiettivo di rientrare in campo a 4 mesi”.