Fiorentina, dal fantamercato (De Rossi-Thiago Silva-Martinez) al mercato vero

Troppi nomi di fantasia accostati alla Fiorentina, senza che esistessero i minimi margini per arrivare alla definizione. De Rossi nuovo allenatore: no, confermato Iachini. Thiago Silva per la difesa prima e dopo la finale di Champions: no, troppo onerosa la richiesta di ingaggio, infatti il brasiliano ha scelto il Chelsea. Javier Martinez in orbita per difesa e centrocampo: no, mai una trattativa vera, infatti sta decidendo tra Athletic Bilbao (favorito) e Real Sociedad, La gente deve sognare, ma a patto che ci sia un minimo fondamento. Altrimenti si sveglia tutta sudata, lo dicono i fatti. In realtà, la Fiorentina ha impostato a gennaio il 60 per cento del mercato di luglio. Ora vuole prendere un centrocampista (Torreira piace molto, ha costi elevati, vedremo nei prossimi giorni anche se il Toro ci sta provando). E un attaccante, con calma: Piatek è in lista, tuttavia possono esserci sorprese, il mercato è lungo. Eder è stato proposto, tornerebbe a lavorare con Iachini, ma ha un ingaggio da circa cinque milioni e stagione, non sarebbe stato comunque l’investimento per l’attacco. Il mercato della Viola presto entrare nel vivo, l’obiettivo è quello di resistere alle proposte per Milenkovic e di parlare più avanti dell’eventuale rinnovo di Chiesa se non arrivassero proposte cash convincenti. Intanto, ecco Bonaventura e nel mirino Ricci che potrebbe anche restare a Empoli: dal fantamercato viola al mercato vero.

Foto: sito Fiorentina