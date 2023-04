Fiorentina-Cremonese, le formazioni ufficiali

Alle 21 si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In campo Fiorentina e Cremonese che si sfidano per un posto in finale contro l’Inter.

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikonè, Barak, Nico Gonzalez; Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano.

CREMONESE (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione; Pickel, Meité, Quagliata; Galdames; Afena-Gyan, Okereke. Allenatore: Davide Ballardini.

Foto: twitter Fiorentina