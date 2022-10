Fiorentina corsara a La Spezia: decide Cabral al 90′. Cremonese e Udinese non si fanno male: 0-0

Sono appena terminate le sfide delle 15 di questa domenica di Serie A. La Fiorentina passa al Picco contro lo Spezia nei minuti finale: decide il subentrato Cabral! Dopo una buona partenza dei padroni di casa, al 14′ passano in vantaggio i viola con Milenkovic. Immediata la reazione degli uomini di Gotti che al 34′ trovano la rete del pareggio con Nzola. Partita intensa soprattutto sul piano fisico, ma non mancano le emozioni. E al 90′ la Fiorentina passa in vantaggio con Cabral bravo a fiondarsi sul pallone vagante in area dopo il salvataggio sulla linea di Dragowski. Poche emozioni, invece, allo Zini tra Udinese e Cremonese. Il risultato è un pareggio che non fa davvero comodo a nessuno: partita scialba e con una sola vera occasione da gol per parte finisce a reti bianche.

Foto: Instagram Fiorentina