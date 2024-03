Fiorentina, continua la maledizione rigori: nessuno ha fatto peggio in Europa

Tabù rigori per la Fiorentina. Con quello fallito ieri contro la Roma diventano cinque, ora, i penlty sbagliati dalla viola nel corso del 2024, con addirittura quattro tiratori diversi: prima dell’errore di Biraghi e della parata di Svilar, non avevano trasformato il proprio tiro dal dischetto Bonaventura (contro il Sassuolo), Nico Gonzalez (contro Inter e Lazio), e infine Ikoné (in Supercoppa Italiana contro il Napoli). Un problema che la squadra di Italiano deve risolvere al più presto anche alla luce di un’inquietante statistica: la Fiorentina ha superato, per quanto riguarda il numero di tiri dagli 11 metri sbagliati in stagione, Verona e Real Madrid. Dei 12 rigori tirati nei vari tornei, i viola hanno esultato solamente in 7 occasioni. Numeri preoccupanti.

Foto: Instagram personale