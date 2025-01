Fiorentina, arrivano i complimenti di Commisso dopo la vittoria all’Olimpico

Dopo la vitale vittoria per 2 a 1 all’Olimpico contro la Lazio, da quello che si legge da una nota ufficiale della Fiorentina, sono giunti i complimenti alla squadra e al tecnico Palladino da parte del presidente Rocco Commisso.

Questo il comunicato: “A fine partita il Presidente Commisso si è complimentato con il Mister per lo spirito e la grinta che la squadra ha messo in campo stasera. Il Mister ha voluto ringraziare il Presidente per l’affetto e la vicinanza in queste settimane. Grandi complimenti anche a tutto il gruppo”.

Foto: Twitter Fiorentina