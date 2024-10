Fiorentina, cinque giorni di riposo. Il patto svelato da Dodò

Dopo un inizio a rilento, la Fiorentina ha collezionato sette punti nelle ultime quattro partite, chiudendo con la vittoria sul Milan. Dopo il successo al Franchi di ieri sera, l’esterno brasiliano, Dodò, ha rivelato anche un particolare schema messo in atto da Palladino. Infatti, in una lavagna si vede i punti a disposizione per le partite prima di questa sosta. In base ai risultati della squadra, i giocatori ottenevano diversi giorni liberi. In teoria dovrebbero essere 5 giorni liberi viste le vittorie con Lazio, Atalanta, TNS e il pareggio con l’Empoli. Ma Palladino ne avrebbe concessi solo tre di giorni liberi.

Foto: Instagram Dodò