Fiorentina, Cataldi: “Palladino è una persona molto intelligente. Il mio ruolo? Posso anche giocare a due”

Danilo Cataldi è intervenuto nella Conferenza Stampa indetta questa mattina al Viola Park per la sua presentazione come nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista classe ’94 ha parlato del suo rapporto col mister Raffaele Palladino, e del ruolo in cui giocherà nel 3-4-2-1 costruito dal tecnico ex Monza.

Su Palladino: “Ho ritrovato la persona con cui avevo lavorato a Genova. Poi lui, come allenatore, è diventato grande. Ricordo le partite contro il suo Monza, erano molto complicate. L’ho ritrovato lo stesso di sempre, una persona molto intelligente. Penso possa fare molto bene anche qui. Ho guardato le partite della Fiorentina e credo che sia necessario sistemare alcune cose, piccoli assestamenti che però ci porteranno a migliorare. Mi ha dato fiducia e mi ha fatto molto piacere. Ovviamente non è stato facilissimo. Sono stati due giorni molto impegnativi, sia dal punto di vista mentale sia per quanto riguarda le tempistiche. Ho dato la disponibilità al mister e ho cercato di fare del mio meglio, anche se ovviamente manca il lavoro coi compagni”.

Il suo ruolo: “Negli anni ho cambiato tanto, partendo dal ruolo di mezz’ala fino ad abbassarmi e diventare un play basso con Sarri. In quegli anni sono cresciuto maggiormente, sentendo più mio il ruolo. Mi è capitato anche di giocare a due, per me non è un problema. Ho detto al mister che io sono a disposizione”.

Foto: Instagram Fiorentina