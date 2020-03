Fiorentina, buone notizie per Iachini: riecco Ribery

Buone notizie in casa Fiorentina. Dopo la fase di riabilitazione dall’intervento alla caviglia destra a cui è stato sottoposto Frank Ribery, il francese questa mattina è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. L’ex Bayern è assente dai campi di gioco dallo scorso mese di novembre, ultima gara al Franchi con il Lecce. Iachini non l’ha mai avuto a disposizione ed ora potrà cominciare a pensare anche a nuove varianti per esaltare l’estro del colpo estivo di mercato della Viola che è certamente mancato in questi mesi

Foto: ACF Fiorentina