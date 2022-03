Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali

Sarà l’interessante sfida tra Fiorentina e Bologna ad aprire la domenica calcistica in Serie A: nella gara dell’Artemio Franchi, in programma alle 12.30, si affronteranno infatti la formazione di Vincenzo Italiano a caccia si punti per mantenere vivo il sogno europeo e la compagine di Sinisa Mihajlovic, che punta a entrare nella parte sinistra della classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piątek, Sottil. All. Italiano;

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic.

Foto: Twitter Fiorentina