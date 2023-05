Fiorentina, spezzare la maledizione Basilea per regalarsi un sogno

Quella del Basilea è una vera e propria maledizione per la Fiorentina e per arrivare alla tanto agognata finale di Conference League, la Fiorentina ha assoluto bisogno di spezzare questo trend negativo. Infatti per i viola nei sei precedenti contro gli svizzeri non ha mai vinto, anzi lo storico segna 3 pareggi e 3 sconfitte (ultima quella di giovedì scorso). Per gli uomini di Vincenzo Italiano superare questo ostacolo è fondamentale sia per il discorso finale sia per giocarsi una chance di essere ancora in Europa la prossima stagione, visto che in Serie A il settimo posto dell’Atalanta dista nove punti.

Foto: Instagram Fiorentina