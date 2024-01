Fiorentina, Biraghi ammonito in Supercoppa: era diffidato. Salterà la sfida di campionato contro l’Inter

Scatta la squalifica per Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina era diffidato e con l’ammonizione rimediata al minuto 50 in Supercoppa contro il Napoli, salterà il prossimo impegno di campionato di viola, ovvero la sfida al Franchi contro l’Inter prevista per domenica 28 gennaio. Per il nuovo regolamento legato alla Supercoppa infatti le squalifiche verranno scontate in Serie A.

Foto: Instagram Fiorentina