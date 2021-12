Fiorentina-Benevento è il terzo match in programma in questa giornata per i sedicesimi di Coppa Italia.

Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi, Amrabat, Maleh; Callejon, Kokorin, Sottil. All. Italiano

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Glik, Pastina, Masciangelo; Tello, Viviani, Vokic; R.Insigne, Moncini, Sau. All. Caserta

