Fiorentina, Beltran: “Ringrazio i tifosi per l’accoglienza. Speriamo di vincere qualcosa”

Prime dichiarazioni da calciatore gigliato per il neo acquisto della Fiorentina, Lucas Beltrán: “Sono una persona molto tranquilla, che vuole ottenere sempre di più. I tifosi del Colon Santa Fe mi hanno affibbiato il soprannome di Vichingo. Mi ha convinto il progetto sportivo che mi è stato proposto dalla Fiorentina e che mi è stato anche suggerito da Burdisso. Posso giocare sia come prima che come seconda punta, questo lo deciderà l’allenatore, sebbene io preferisca uscire dall’area con la palla cercando la profondità. Mi ispiro a Sergio Agüero. Ringrazio tantissimo i tifosi per l’accoglienza ricevuta, speriamo di terminare la stagione vincendo qualcosa“.

FOTO: Instagram Fiorentina