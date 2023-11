Fiorentina, Beltran ko: Italiano ridà fiducia a Nzola e spera in un riscatto

Non è stato esattamente l’inizio di stagione che M’Bala Nzola si aspettava dopo l’approdo in una delle big di Serie A. Vincenzo Italiano lo ha fortemente voluto dopo l’avventura insieme allo Spezia, ma l’attaccante angolano sembra non riuscire a entrare nei nuovi schemi offensivi della Fiorentina. Una sola rete contro il Cagliari e un assist alla prima giornata contro il Genoa in campionato, stesso bottino che l’ex bianconero ha ottenuto anche in Conference League fin qui. Troppo, troppo poco per quello che doveva essere l’attaccante titolare nella stagione del salto di qualità. Con il passare delle partite le quotazioni di Beltran sono salite e l’argentino ha trovato la prima doppietta contro il Cukaricki e con la Lazio si è visto annullare una rete e ha preso anche un palo. Con la Juventus la gara è stata difficile per entrambi i centravanti, e in più l’ex River Plate ha rimediato un infortunio che lo ha escluso dalla gara di ritorno di questa sera contro la formazione di Matic. Vincenzo Italiano dunque punta nuovamente su Nzola, sperando che l’attaccante ritrovi gol e fiducia e ritorni a essere come il trascinatore di La Spezia.

Foto: Instagram Fiorentina