Fiorentina, Beltran è atterrato a Roma: ora il viaggio verso Firenze

Lucas Beltran si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Dopo le tensioni tra i viola e la Roma, El Vikingo – come vi avevamo anticipato -, ha scelto di sposare il progetto viola, come lui stesso ha confermato ieri prima di partire in direzione Italia. Beltran, dopo aver fatto scalo a Francoforte, è arrivato in questi minuti all’aeroporto di Fiumicino, dove partirà adesso in direzione Firenze. Possibile la sua presenza sulle tribune dello stadio Franchi per l’amichevole tra la Fiorentina e l’OFI Creta per un primo saluto ai tifosi viola.

Foto: Instagram Fiorentina