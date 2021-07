Fiorentina, Barone su Vlahovic: “Con Dusan parlo ogni giorno, stiamo lavorando per il rinnovo”

Joe Barone ha parlato alla stampa dal ritiro di Moena, dove la Viola sta preparando la stagione 2021-2022. Il dirigente della Fiorentina si è soffermato anche su Dusan Vlahovic. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul ritiro e sulla riapertura degli stadi

“L’aria di Moena fa decollare la Fiorentina! Siamo qui per preparare la squadra per il campionato. Il mister sta lavorando abbastanza bene, abbiamo iniziato a lavorare a Firenze, ieri è stata un’ottima seduta e anche oggi la squadra sarà in campo. E’ bello vedere la tifoseria accanto -alla squadra, si sente il caldo della Fiorentina, questo ci fa piacere e ci auguriamo avere tutti gli stadi pieni alla ripresa del campionato. In Lega stiamo lavorando per questo, adesso però pensiamo alla squadra e alla tranquillità del gruppo”.

Su Vlahovic

“Sono sempre accanto alla squadra e ai giocatori, con Dusan parlo ogni giorno. Stiamo lavorando per un rinnovo, non so se arriva oggi tra settimane o tra qualche mese ma per ballare bisogna essere in due, non si balla da soli”.

Foto: Twitter Fiorentina