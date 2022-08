Fiorentina, Barone: “Soddisfatti del mercato. Ma se dovrà essere fatto un ritocco, lo faremo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio di Fiorentina–Twente, il direttore generale, Joe Barone, ha presentato la partita che si svolgerà a brevissimo al Franchi, parlando anche di mercato in chiave viola: “È un’emozione per tutti noi, Rocco me e tutta la città. Questo è il lavoro che facciamo dal 2019, siamo arrivati con il progetto di riportare la squadra in Europa, realizzare un centro sportivo utile a vita e realizzare uno stadio nuovo. Per i primi due step siamo in dirittura. Siamo soddisfatti del mercato, arrivare in ritiro con più del 90% della squadra pronta permette di preparare tutto al meglio. Mercato? Siamo al corrente di tutto quel che c’è da fare, se dovrà essere fatto un ritocco lo faremo. Ma per ora siamo soddisfatti“.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina