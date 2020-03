Fiorentina, Barone: “Per il bene della Serie A dobbiamo arrivare ad un punto fermo”

“La situazione è di emergenza e per prima cosa dobbiamo pensare alla salute di tutti, sperando che si arrivi presto a una soluzione”. E’ l’analisi di Joe Barone, DG della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio24.

Il dirigente della Viola auspica che si arrivi presto ad una soluzione definitiva in merito ai vari slittamenti e cambi per l’emergenza Coronavirus in Italia, ma sempre con la priorità della salute pubblica. “La Fiorentina è andata a Udine, – ha spiegato il dirigente – eravamo d’accordo per giocare a porte chiuse. Se andava bene a noi perché non deve esserlo per gli altri? Il disaccordo ci sarà sempre, ma per il bene della Serie A dobbiamo arrivare a un punto fermo, e aspettare mercoledì per una riunione così importante è troppo tardi. Abbiamo tutti mezzi privati per spostarci velocemente”.

Foto: Twitter Ufficiale Fiorentina