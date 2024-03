Barak conferma: “A gennaio mi voleva il Napoli, ma la Fiorentina ha avuto fiducia in me”

Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, intervenuto oggi in conferenza stampa dal ritiro della nazionale ceca, ha confermato di essere stato molto vicino a trasferirsi al Napoli nel corso dell’ultima finestra invernale di mercato, come vi abbiamo anticipato lo scorso gennaio. Queste le sue parole:

“A gennaio mi sono consultato anche con lo staff tecnico della Nazionale. Cercavo la miglior soluzione per me, per poter giocare. C’erano alcune squadre interessate, quella che faceva più sul serio era il Napoli, ma poi alla fine non è andata in porto e oggi sono felice di essere rimasto. La Fiorentina ha dimostrato di avere ancora fiducia in me”.

Foto: Instagram Fiorentina