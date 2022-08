Fiorentina, Barak: “Metterò tutto il mio impegno, dobbiamo fare ancora meglio”

Una lunga intervista ai canali ufficiali della Fiorentina per il nuovo acquisto dei viola Antonin Barak, che ha spiegato le sue prime sensazioni dopo l’arrivo a Firenze: “Sono molto positive e molto calde. Ho trovato un clima ottimo e sono veramente contento di essere qua. Perché Firenze? Perché mi voleva tantissimo, sentivo grande stima a partire dal direttore Pradè agli altri. Sentivo una bella sensazione e sapevo che per me può essere uno step importante per la mia carriera”.

Sentito gli ex compagni prima di arrivare?

“Ho sentito solo Ricky Saponara, ma anche Benassi e Mandragora sono bravi ragazzi. Già questo mi fa capire dove sto arrivando, Ricky mi parlava molto bene della tifoseria e del calcio del mister: erano tutte cose positive e per me era importante sentirlo da lui”.

Rapporto con Pradè?

“Un bel rapporto perché nella difficoltà lui mi ha aiutato in un periodo non facile. Stava sempre al mio fianco ed era la mia garanzia. Ho un ottimo rapporto con lui”.

Contento di tornare in un centrocampo a tre?

“Contentissimo. Io sono molto più mezzala che trequartista, per questo calcio le mie caratteristiche sono buone: lo voglio dimostrare in campo. Il 4-3-3 è il sistema più bello che si può giocare”.

Sarà protagonista?

“Io ci spero, metterò tutto il mio impegno per la squadra. Io voglio avere grandi risultati, vediamo dove arriviamo. Intanto i ragazzi si sono qualificati nel girone di Conference”.

Obiettivo?

“Confermarsi come squadra e fare ancora meglio. Spero anche di fare qualche gol ed esultare sotto la Fiesole, lo stadio è bello caldo e non vedo l’ora che arrivi domenica”.

Come esulterà?

“Mi è nato un bimbo e facevo sempre il suo verso dopo i gol. Ora lui ascolta “Balla” e io ho un balletto già pronto”.

Dove andrà a vivere?

“Mi farà comodo abitare vicino al centro sportivo che mi hanno detto essere una zona molto bella. Non ho paura di non trovare un bel posto”.

Commisso?

“Una bella emozione, ho visto un grande signore che spero sia contento di vedermi qua. Voglio lottare anche per lui, è molto simpatico e mi ha fatto un bel saluto”.

I nuovi tifosi?

“Già in tanti avevano cominciato a scrivermi appena si è cominciato a parlare di me in ottica Fiorentina. Ma ho sentito anche Ujfaluji che mi ha detto essere molto contento”.

Foto: Twitter Fiorentina