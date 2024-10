Fiorentina avanti 1-0 sul Milan all’intervallo. Decide l’ex Adli. Rigori sbagliati da Kean e Theo Hernandez

Si è concluso il primo tempo tra Fiorentina e Milan. I padroni di casa conducono 1-0 sui rossoneri. Decide il gol dell’ex, Adli. Gara molto bella, giocata a buoni ritmi da entrambe le parti con tanti episodi da una parte e dall’altra. Il Milan parte bene, un colpo di testa di Morata mette i brividi a De Gea.

La Fiorentina prende campo e al 22′ ottiene un calcio di rigore. Theo Hernandez calcia Dodò in area, su azione di calcio d’angolo. Dopo una revisione al VAR, il rigore è assegnato. Va Moise Kean dagli 11 metri ma Maignan lo ipnotizza.

Il Milan sembra accusare il colpo, la Fiorentina approfitta delle amnesie difensive dei viola. Ci prova Colpani da fuori, ma non inquadra la porta. Al 35′ la porta la centra invece il grande ex, Adli. Tiro da fuori che bacia il palo e batte Maignan. Secondo gol consecutivo per il francese, alla seconda da titolare, dopo quello di giovedì in Conference League.

Il Milan balla in difesa, al 39′ doppia chance Kean-Colpani, il Milan si salva in qualche modo. Il primo tempo sembra poter finire così ma all’ultima chance, il Milan si procura un calcio di rigore. Ranieri stende Reijnders in area. Dagli 11 metri va Theo Hernandez ma De Gea salva. Secondo rigore sbagliato della serata. Il Milan ha un’altra chance nel finale, con Abraham che calcia da dentro l’area di rigore, para ancora De Gea. Finisce 1-0 per la Fiorentina il primo tempo.

Foto: twitter Fiorentina