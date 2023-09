Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali

Alle 18.00 Fiorentina e Atalanta si affrontano al Farnchi per il match valido per la quarta giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez, Parisi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

All. Gasperini.