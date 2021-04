Fiorentina-Atalanta: le formazioni ufficiali

Uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A. I viola schierano Kouamè in attacco con Vlahovic. A destra ci sarà Caceres. L’Atalanta in attacco con Muriel e Zapata in avanti con Malinovski sulla trequarti.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamè, Vlahovic.

All. Iachini.

Atalanta (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; Freuler, de Roon, Pasalic; Malinovski; Muriel, Zapata- All. Gasperini.