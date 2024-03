Fiorentina, arrivati i figli di Barone in ospedale

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è ancora ricoverato in terapia intensiva presso il San Raffaele di Milano e le sue condizioni restano critiche ma stabili. Dopo l’intervento al cuore a cui è stato sottoposto nella serata di ieri dopo il grave malore, questa mattina sono arrivati in ospedale anche i figli del dirigente viola. Già da ieri oltre alla moglie presenti anche diverse figure societarie il responsabile della comunicazione, Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Daniele Pradè rimasto tutta la notte, il dottore del club Pengue e il costruttore Nigro. Non è previsto invece l’arrivo imminente in Italia del presidente Rocco Commisso: il patron resta per ora negli Stati Uniti.

Foto: sito Fiorentina