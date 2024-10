Fiorentina, ansia per Gudmundsson: l’islandese esce al 5′ per infortunio

Dopo soli cinque minuti di gioco, la Fiorentina è costretta a fare a meno di Gudmundsson: l’islandese ha avvertito un fastidio alla coscia destra dopo uno scatto in velocità. Cambio immediato da parte di Citterio, che sostituisce il numero 10 con l’argentino Beltran. Si attendono novità sull’entità dell’infortunio, intanto la Fiorentina dirige la gara al Via del Mare di Lecce per 0-2, in gol Cataldi e Colpani.

Foto: Instagram Gudmundsson