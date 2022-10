Buone notizie per la Fiorentina che non sta vivendo un momento felice in campionato e in Conference League. I viola hanno riaccolto Dodo che è tornato regolarmente in gruppo dopo l’infortunio di un mesetto fa. Il giocatore è recuperato e sarà a disposizione già dalla prossima partita contro gli Hearts, al pari di Nico Gonzalez e Nikola Milenkovic che sono recuperati e si candidano ad una maglia da titolari giovedì.

Foto: sito Fiorentina